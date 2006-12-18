Лавринович: люди не зобов`язані платити за послуги ЖКГ за новими тарифами

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ наполягає, що розпорядження властей Києва про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не набуло чинності і що громадяни не зобов`язані платити за ці послуги за новими розцінками.

Про це О.ЛАВРИНОВИЧ заявив у інтерв`ю журналу «Профиль-Украина» (№50 від 18 грудня).

Зокрема, відповідаючи на запитання про те, що в управлінні юстиції не зареєстрована постанова про підвищення тарифів, міністр юстиції заявив: «Незареєстрований акт не набуває чинності. Ніхто не може примусити громадянина виконувати такий акт, і в судовому порядку завжди можна відстояти свої права».

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мають зрости в середньому в 3,3 раза.

10 листопада Міністерство юстиції заявило, що рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів є недійсним через невчасну реєстрацію.

20 листопада Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що подавати на реєстрацію в Мінюст документи про нові тарифи влада міста не повинна.