Співробітники Ощадбанку привласнили два мільйони

Запорізьким обласним управлінням з питань боротьби з організованою злочинністю за підозрою в незаконному привласненні більш як 2 млн. грн. затримано бізнесмена і двох представників керівної ланки Ореховського відділення Запорізького обласного управління ВАТ "Ощадбанк".

Як повідомили УНІАН у керівництві УМВС України в Запорізькій області, "співробітниками УБОЗ встановлено, що впродовж 2003-2004 рр. представники Ореховського відділення «Ощадбанку», вступивши в злочинну змову з директором приватного підприємства, незаконно оформили на підставних осіб більш як 70 кредитів на загальну суму більш 2 млн. грн. і привласнили ці кошти".

На даний момент матеріали, зібрані щодо зловмисників співробітниками відділу УБОЗ з питань боротьби з відмиванням грошових коштів злочинними групами, направлено в прокуратуру Хортицького району Запоріжжя.

Прокуратурою за матеріалами УБОЗ порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України - "Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем". Дана стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Ведеться слідство.