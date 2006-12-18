Пригоди наркокур`єрів в Україні

З початку цього року на кордоні було вилучено 512 кілограмів наркотиків, з яких майже 95 кілограмів марихуани та коноплі.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

За даними Держприкордонслужби, лише впродовж минулої п’ятниці зафіксовано три випадки переправлення через кордон великої кількості наркотиків. Зокрема, прикордонники застави „Самойлово” Донецького загону затримали росіянина, який у середині магнітофону переносив пакунки з марихуаною загальною вагою близько 200 грамів.

Ще майже 2 кілограми аналогічного „зілля” прикордонно-митний наряд пункту пропуску „Могилів-Подільський” вилучив у громадянина Молдови, який прямував потягом „Кишинів – Москва”. Наркокур’єр зашив пакунок з марихуаною в матрац, на якому відпочивав. У зв’язку з інцидентом відправку потягу було затримано більш ніж на годину.

Водночас власника 600 грамів „трави” встановити не вдалося. Пакет виявили під умивальником у туалеті одного з вагонів потягу „Чернівці – Москва” під час огляду у пункті пропуску.