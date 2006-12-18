У переддень Миколая встановлено хрест на Свято-Миколаївський собор

Столична влада обіцяє відновити Свято-Миколаївський собор Покровського монастиря до Дня Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної мерії, сьогодні, у переддень Святого Миколая, встановлено першу маківку та хрест на бані Свято-Миколаївського собору. Освячення хреста здійснив владика МИТРОФАН.

Присутній на цій урочистій церемонії заступник голови Київської міської державної адміністрації Віталій ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що у тридцяті роки минулого століття, коли відбувалось нищення більшовиками храмів, постраждав і Свято-Миколаївський собор, на якому було зруйновано 15 бань. На сьогодні столична влада подбала про відновлення вже чотирьох бань собору та встановлення двох хрестів. До Дня Києва, за словами В.ЖУРАВСЬКОГО, відновлений Свято-Миколаївський собор набуде свого первісного вигляду.

Влада Києва виділила 23 млн. грн. на відновлення первісного вигляду Свято-Миколаївського собору.