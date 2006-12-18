У Києві розпочався Різдвяний книжковий ярмарок

В Києві в Українському домі розпочався Різдвяний книжковий ярмарок, відвідувачі якого можуть не лише купити нові казки, а й зробити подарунок дітям-сиротам, передає ICTV.

За підтримки лідера групи “Океан Ельзи", посла доброї волі ООН Святослава ВАКАРЧУКА відбувається акція “Подаруй дитині книжку”, під час попередніх двох ярмарків було зібрано 40 тисяч книг для інтернатів та дитячих будинків. Нині тут бажана будь-яка література, адже більшість дитячих книжок в інтернатах видана ще за радянських часів і зачитана до дірок. Збір літератури - лише перший етап, далі треба заохочувати дітей до читання, вважає С.ВАКАРЧУК.

Цьогорічний Різдвяний ярмарок – яскраве свято для дітей з розвагами, конкурсами та новорічними подарунками.

Найкращий подарунок на Миколая – книжки з казками і гарними ілюстраціями, впевнені організатори Різдвяного ярмарку.