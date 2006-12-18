Шотландській армії бракує кілтів

Військовослужбовці шотландської армії вимушені ділитися кілтами з товаришами, оскільки Міністерство оборони не змогло вчасно укласти контракти на постачання традиційного обмундирування, передає Associated Press.

Як стало відомо, на п`ять тисяч військових залишилося лише 320 кілтів, тобто по одному на 15 осіб. Дефіцит виявився особливо гострим після того, як в серпні 2006 року кілька окремих підрозділів шотландської армії були об`єднані в Королівський полк Шотландії (Royal Regiment of Scotland).

Анонімний співрозмовник у Міністерстві оборони розповів агентству, що підрозділи, які використовують кілти під час офіційних церемоній, будуть забезпечені ними до січня 2008 року.

У міністерстві відмовляються повідомити, хто саме одержав контракт вартістю 1,95 мільйона доларів. Як додає АР, на те, щоб забезпечити кожного шотландського військового власним кілтом, знадобиться 13710 погонних метрів тканини.

Лента.ру