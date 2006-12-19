Черновецький отримав на Миколая ”подарунок” від суду

Сьогодні вранці Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення призупинити чинність нових тарифів на житлово-комунальні послуги, що були введені у столиці з 1 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила лідер фракції БЮТ в Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА.

За її словами, з адміністративним позовом і клопотанням щодо скасування розпоряджень Київського міського голови про підвищення тарифів до Шевченківського райсуду столиці звернулась група депутатів Київради, зокрема вона, а також депутати Юрій ДМИТРУК, Олександр КЛЮС, Сергій МЕЛЬНИК. Згідно з ухвалою суду, призупинено чинність розпоряджень №№1574, 1575, 1576, 1577, підписаних мером 30 жовтня.

«Тобто ті розпорядження, які були одноосібно підписані в КМДА Київським міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ щодо підвищення тарифів в 3,4 рази, скасовані рішенням Шевченківського суду», - сказала Т.МЕЛІХОВА.

В інтерв’ю журналістам Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заперечив наявність на сьогодні такого рішення суду.