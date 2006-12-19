1500 постраждалих від ”Еліта-Центр” оскаржать в суді інвестиційний конкурс КМДА

20 грудня 10-30- У Шевченківському суді м.Києва відбудеться подання заяви про припинення інвестиційного конкурсу який проводить КМДА. Заяву подадуть 1500 постраждалих від групи компаній "Еліта-Центр". Буде встановлено наметове містечко (вул.. вул. Смирнова - Ласточкіна 10-Б). Телефони: 8-050 440-49-00, 050 312-58-10.

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