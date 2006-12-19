Представники Фонду Народонаселення ООН розкажуть про здоров’я чоловіків України

27 грудня 2006 року об 11:00 в приміщенні прес-центру УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція, присвячена висвітленню ситуації щодо поточного стану здоров’я чоловіків в Україні, проблем та перспектив.

У прес-конференції прийматимуть участь:

- заступник директора Фонду Народонаселення ООН по Україні п. Борис Ворник, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України;

- заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України п. Елла Лібанова, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

- заступник директора департаменту з питань сім’ї – начальник відділу гендерної політики Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту п. Раїса Семенець, кандидат економічних наук.

Під час прес-конференції будуть висвітлюватись наступні питання:

· Стан здоров’я українських чоловіків, в т.ч. статевого та репродуктивного здоров’я;

· Гендерні особливості стану здоров’я населення України;

· Надсмертність чоловіків як основний фактор демографічної кризи в Україні;

· Участь чоловіків у питаннях охорони здоров’я, захисту репродуктивних прав, планування сім’ї тощо.

· Перспективи залучення чоловіків до вищезазначених питань.