У луцькому храмі сталося диво: замироточила ікона

У Луцькому храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, замироточила ікона святителя Луки (Войно-Ясенецького), архієпископа Кримського і Таврійського. Диво мироточення ікони віруючі виявили наприкінці листопада. Це перший такий випадок у Луцьку. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Волинської Єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

Як розповів протоієрей Віталій СОБКО, це диво сталося не в старовинному намоленому храмі, а в нашвидкуруч збитій з фанери капличці. У січні цього року в одному з дворів мікрорайону міста капличку звів священик Микола САВЧУК, а перше богослужіння відбулось на Благовіщення. Як свідчать історичні джерела, на цьому місці ще в ХVІ столітті був храм на честь Богородиці.

Образ святого Луки Кримського в подарунок для церкви привезла з Криму місцева парафіянка Оксана АНДРІЙЧУК. Ікона замироточила в перший же день перебування у храмі. За словами о. Віталія (В.СОБКА), церква мироточення ікони тримала в суворій таємниці. Миро почало виділятися з частинки, вмонтованої в ікону. Йдеться про частинку труни, в якій свого часу був похований святий. Миро швидко гусне і набуває жовтого відтінку. Його небагато, але щокілька днів священик збирає його й додає до освяченої оливи, якою помазують людей. Сьогодні прикластися до ікони може будь-хто, а під час молебнів або напередодні великих свят відбувається миропомазання.

Настоятель стверджує, що вже сталося близько п’ятдесяти випадків зцілення віруючих. Зцілюються люди й з інших конфесій, зокрема відомий випадок, коли після помазання миром у дівчинки з католицької сім’ї вдалося врятувати від ампутації ногу.

Як розповіли у храмі, спеціалісти з хімічної лабораторії брали на аналіз миро, проте вони зазначили, що формулу визначити хоч і можуть, але відтворити її практично не можливо.