Завтра погода погіршиться

Завтра в Україні очікується погіршення погоди.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, передбачається мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у південних областях вночі та вранці дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вночі та вранці по Україні місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, в Криму вдень окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у південних областях та в Криму протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

21-22 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 21 грудня на крайньому заході країни, а 22 грудня місцями у північній частині невеликий сніг. Вітер північно-східний (у західних та північних областях південно-західний) з переходом на західний, 5-10 м/с, на узбережжі морів 21 грудня окремі пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла (у Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу); на решті території вночі 3-8° морозу, на Лівобережжі та у Кіровоградській, Миколаївській областях місцями 9-12° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу.

23-24 грудня - без істотних опадів, лише 24 грудня на півночі Лівобережжя та у східних областях часом невеликий сніг та мокрий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 5° морозу, у східній частині до 8° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві та області у середу очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°; по області вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

21-22 грудня - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вночі 22 грудня місцями невеликий сніг. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

23-24 грудня - без істотних опадів. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.