Вбивство прокурора Таращанського району замовив його помічник?

Співробітники міліції затримали двох підозрюваних в організації та виконанні вбивства прокурора Таращанського району Київської області Сергія Мрука.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах.

Як зазначив співрозмовник агентства, встановлено, що замовником вбивства виступив помічник С.Мрука, а виконавцем злочину – його брат із Житомира.

За словами правоохоронця, вбивство сталося на ґрунті неприязних стосунків між прокурором і його помічником.

Подальше розслідування проводять органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня близько 20.00 у службовому кабінеті прокуратури Таращанського району Київської області невідома особа ранила з вогнепальної зброї прокурора району С.Мрука. Прокурор помер дорогою до лікарні. Прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу.