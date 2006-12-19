МНС: у Чорнобилі все спокійно

Голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО категорично заперечує виникнення будь-якої надзвичайної ситуації на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.УЛЬЯНЧЕНКО сказала сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів.

За її словами, «в Чорнобилі проходять спеціальні роботи з вдосконалення системи укріплення». При цьому вона додала, що за відповідною програмою робіт, яку контролює спеціальна комісія, з даху «Укриття» 4-го енергоблоку ЧАЕС знімаються певні матеріали і спускаються вниз на спеціальні балки.

За інформацією В.УЛЬЯНЧЕНКО, ця робота розпочалася відповідно до узгодженої програми дій щодо вдосконалення системи «Укриття» на ЧАЕС два дні тому.

«Ніяких підтверджень цим чуткам (щодо підвищення рівня радіації та обрушення конструкції саркофага – УНІАН) ми не маємо», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи закликають громадян не вірити чуткам, а вірити офіційній інформації.

На цьому наголосив керівник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ, коментуючи агентству УНІАН електроні листи, які розповсюджувалися і містили інформацію про начебто частково зруйнований дах об’єкту «Укриття» на ЧАЕС, що, за інформацію “джерел”, призвело до нібито викиду радіоактивного пилу в повітря і підвищення радіаційного фону.

Зазначені твердження І.КРОЛЬ назвав “повною дезінформацією”.

І.КРОЛЬ також заявив, що радіаційний фон у Чорнобильській зоні відповідає нормам, і що всі відповідні показники щоденно оприлюднюються на офіційному сайті МНС. Згідно з цими даними, на сьогодні радіаційний фон (мР/год) становить у Києві: 0,012; у Київській області: 0,01-0,017; у м.Чорнобиль: 0,029; при нормі: 0,08.