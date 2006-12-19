Мартинюк про вето, продаж землі і відносини з Польшею

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК не виключає повторного вето Президента України на закон про державний бюджет України на 2007 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку думку він висловив сьогодні на зустрічі з віце-маршалком Сейму Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ, який прибув в Україну з дводенним робочим візитом.

У ході зустрічі обговорено низку питань українсько-польської співпраці, а також ситуацію, що склалася у політичному житті України та у Верховній Раді України зокрема.

Перший заступник голови Верховної Ради поінформував віце-маршалка польського Сейму про те, що сьогодні парламент ухвалив державний бюджет України 2007 року, за словами А.МАРТИНЮКА, “врахувавши у ньому пропозиції глави держави”, та продовжила мораторій на продаж землі на один рік.

Відповідаючи на запитання Б.КОМОРОВСЬКОГО щодо перспектив державного бюджету наступного року, А.МАРТИНЮК не виключив повторного вето Президента України на закон, прийнятий сьогодні. Водночас він висловив упевненість, що навіть за такого розвитку подій держбюджет наступного року буде ухвалений не пізніше середини січня 2007 року. «Щодо державного бюджету я впевнений – він у нас буде», - сказав А.МАРТИНЮК.

Говорячи про продовження мораторію на продаж землі, А.МАРТИНЮК зазначив, що впродовж наступного року Верховна Рада має ухвалити низку законів, у першу чергу - щодо справедливої оцінки вартості землі.