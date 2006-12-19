Шварценеггер мусить реформувати систему виконання смертних вироків

Губернатор Каліфорнії (США) Арнольд оголосив про реформу процедури внутрівенних ін`єкцій, які застосовуються для виконання смертних вироків. Цю процедуру Конституційний суд штату визнав незаконною. Як передає Reuters, згідно з наказом губернатора, протягом 30 днів адміністрація штату розробить ряд новацій щодо добору медпрацівників, відповідальних за проведення смертельних ін`єкцій, та складу препарату, який вводять засудженому.

Ін`єкції як метод страти були визнані неконституційними минулого тижня на тій підставі, що склад препаратів робить процедуру невиправдано болісною, а це суперечить восьмій поправці до Конституції США, яка забороняє "жорстокі і незвичайні види покарань".

Практично одночасно з Каліфорнією смертельні ін`єкції були заборонені у Флоріді. Губернатор штату Джеб Буш також наклав тимчасову заборону на цю практику після невдалої страти Анхеля Діаса, яка замість передбачених 10-12 хвилин тривала більше півгодини. Як з`ясувалося пізніше, медсестра не потрапила голкою у вену засудженого до смерті злочинця. Отрута потрапила до м`язової тканини, і це значно ускладнило її розповсюдження.

Аналогічні рішення в 2006 р. були ухвалені в штатах Нью-Джерсі, Огайо і Міссурі.

Смертельні ін`єкції застосовуються в 37 американських штатах. Вони прийшли на зміну електричному стільцю на початку 2000-х років. Після того, як у кількох увязнених під час страти електрикою спалахнули голови, цей метод був визнаний негуманним і таким, що вимагає альтернативи.

Протягом 2006 р. за допомогою смертельної ін`єкції в США було страчено 53 особи, що є мінімальною кількістю за останні 10 років.