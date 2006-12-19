Янукович: давайте не ділити владу, як Попандопуло

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що у Президента України Віктора ЮЩЕНКА немає підстав знову не підписати ухвалений Верховною Радою закон про держбюджет-2007.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив на брифінгу для ЗМІ у Чернівцях одразу після наради в приміщенні Чернівецької облдержадміністрації з представниками органів влади, місцевого самоврядування та силовиками, котра була присвячена проблемам прикордонного транснаціонального співробітництва.

„Щодо бюджету - якщо позитивної відповіді не буде, то будемо думати, що будемо робити далі. Регіони України готові прийняти запланований проект бюджету. І якщо він влаштовує уряд і регіони України підстав не підписати його у Президента немає”, – заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, в іншому разі „процес прийняття бюджету відбудеться у регіонах”. „Це мрія всіх регіонів – щоб спочатку бюджет був прийнятий на місцях, а вже потім у Києві”, - додав він.

Водночас, торкаючись на нараді питання розподілу владних повноважень між урядом, парламентом і президентом В.ЯНУКОВИЧ сказав: „Наша проблема у тому, що у нас не було стабільності урядів. Я маю на увазі, що за часи незалежності він (склад уряду) дуже часто мінявся. Я в перших рядах бачу людей (на нараді у Чернівецькій ОДА - УНІАН), які працювали за усіх урядів. Саме тому влада втратила довіру суспільства. В такому випадку взагалі ніколи уряд не знайде спільної мови з парламентом, так само як Президент з парламентом, оскільки у них різні інтереси і кожен захищає свої”.

„Давайте не ділити владу, як Попандопуло (персонаж художнього фільму „Весілля у Малинівці”) „це мені , це мені, це знову мені”, а просто чесно розділимо повноваження”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Після брифінгу прем’єр-міністр відбув у Київ.