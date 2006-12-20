СБУ накрила фірму, яка вела прослушку високопосадовців

19 грудня СБУ в результаті проведення спецоперації в Києві припинила незаконну діяльність комерційної фірми, яка займалася незаконним прослуховуванням громадян та, не виключено, окремих високопосадовців України. Зокрема, в офісі фірми було знайдено список суддів КСУ.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, у співробітників фірми було вилучено спеціальний пристрій для відслідковування, прослуховування та запису розмов через перехоплення сигналів стільникової мережі Джі ес ем. За висновками фахівців, даний пристрій є найбільш складним серед собі подібних, його ринкова вартість становить майже 420 тис. доларів в залежності від комплектації. За інформацією В.НАЛИВАЙЧЕНКА, такий пристрій було ввезено в Україну нелегально. Наразі співробітники спецслужби встановлюють, яким чином і з якої країни було ввезено прилад.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, згідно з українським законодавством, користуватися подібним пристроєм можуть лише відповідні підрозділи СБУ, служби зовнішньої розвідки, головне управління розвідки МОУ. Використання ж таких засобів іншими суб’єктами, навіть тими, що здійснюють правоохоронну діяльність, виключається.

Під час огляду приміщення, де знаходилась фірма, також було виявлено низку пристроїв, які можуть використовуватися для отримання інформації, зокрема для прихованого зняття мовної інформації та відео спостереження.

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, пошук потенційних клієнтів для надання специфічних послуг здійснювався, як правило, через Інтернет, а також у формі використання приватних оголошень.

Під час огляду було вилучено прайси, за якими фірма надавала свої послуги. Пропонувалося, зокрема, зняття мовної та відеоінформації, а також за допомогою коду бази даних, доступ до яких мали працівники цієї фірми, спеціальних правоохоронних органів та інших установ, надавати інформацію щодо наявності нерухомості тієї чи іншої людини, стану її банківських рахунків, руху коштів на них, наявність чи відсутність постановки на облік правоохоронними органами, домашнього чи мобільного телефону. Вартість таких специфічних послуг коливалася від 50 до 100 тис. доларів. Термін виконання послуги 1-2 години.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в ході операції було затримано головну особу, яка безпосередньо організувала роботу фірми. Наразі співробітники СБУ сподіваються, що в ході допитів ця людина розповість все, що стосувалося діяльності фірми.

Відповідаючи на запитання, як довго працювала фірма, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав, що судячи з обсягу вилученої інформації, «вони працювали не день, не місяць, а протягом року».

Як зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, не виключено, що для отримання кодів доступу до баз даних різних державних структур працівники фірми мали зв’язки із співробітниками як, можливо, колишніми, так і нині діючими в держструктурах.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, фірм, що так масштабно займалися незаконною діяльністю, раніше ще не було виявлено.

Наразі СБУ розпочала експертизу, котра надасть можливість встановити замовників незаконного зняття інформації та громадян, конституційні права яких були порушені. У зв’язку з цим СБУ розраховує на допомогу громадян в разі, якщо вони матимуть певну інформацію щодо незаконного втручання в їх особисте життя шляхом використання технічних засобів.