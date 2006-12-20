Мер Києва поїхав до Москви, щоб покінчити з монополією попередньої влади

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та мер Москви Юрій ЛУЖКОВ створили двосторонню робочу групу з питань будівництва та інвестицій.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської державної адміністрації. (УНІАН: сьогодні відбувся візит київської делегації на чолі із Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ до російської столиці).

Мер Москви висловив впевненість, що цей крок зробить взаємозв’язки між містами-побратимами інтенсивнішими, і пообіцяв, що Білокам’яна не лише підтримуватиме ці відносини, а й всіляко розвиватиме їх.

Як наголосив Ю.ЛУЖКОВ, Київ і Москва дуже швидко розвиваються, тож можуть поділитися цінним досвідом у розв’язанні найактуальніших соціально-економічних проблем мешканців.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив зацікавленість у розвитку партнерства в галузях будівництва та інвестиційної діяльності. Зокрема, у спорудженні тризіркових готелів, медичних закладів, дитсадків, нових ліній метрополітену та облаштуванні підземних комунікацій.

“На жаль, попередня влада Києва тримала в цих сферах монополію, - зазначив мер Києва. – Тому головна мета нашого візиту – встановити контакти в сфері менеджменту комунальної власності: щоб вона ефективно використовувалася, приносила місту прибуток і не відійшла в чужі руки…”.

Як повідомлялося, Київський міський голова і мер Москви підписали сьогодні Протокол про співпрацю між Урядом Москви та Київською міською державною адміністрацією.