Вартість землі в передмісті Києва за півроку зросла на 61%

Київ. 21 грудня. УНІАН. Вартість землі в передмісті Києва з липня по грудень 2006 року зросла в середньому на 61%, повідомили УНІАН в аналітичному відділі будівельно-інвестиційної компанії «Київ Житло-Інвест».

При цьому найбільше зростання цін спостерігалося в Житомирському (Києво-Святошинський район) і Обухівському напрямках - з липня по грудень ціни за сотку зросли на 90% і 91% відповідно.

Як наголошується в повідомленні компанії, найменші темпи зростання вартості землі спостерігалися у Васильківському районі Київської області - з липня по грудень подорожчання сотки становило 23%.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день найвища ціна на землю спостерігається в Кончі-Заспі (в середньому 25682 у.о./сотка), с. Козін (в середньому 13758 у.о./сотка), с. Стоянка (в середньому 8783 у.о./сотка), с. Плюти (в середньому 8600 у.о./сотка), с. Гатне (в середньому 8455 у.о./сотка) і с. Щасливе (в середньому 8126 у.о./сотка).

В аналітичному звіті компанії «Київ Житло-Інвест» наголошується, що привабливість тієї або іншої земельної ділянки на сьогоднішній день визначається такими чинниками:

розміщення в котеджному містечку або в безпосередній близькості до побудованого або такого, що будується, котеджного містечка;

безпосередня близькість до «обжитих» котеджів (бажано нових).

Аналітики відзначають, що «все більше столичних компаній намагається освоїти сегмент котеджного будівництва у зв`язку з потенційно великою інвестиційною привабливістю такого житла. Якщо раніше акцент при будівництві робився на віддаленості від Києва і наявності рекреаційних зон, а проекти позиціонувалися в основному як «затишні куточки відпочинку від міської суєти», то зараз спостерігається тенденція «переміщення всіх плюсів великого міста в передмістя». «Нові проекти передбачають не тільки спортивні і дитячі майданчики, кафе, пристані і пляжі, але й торгово-розважальні і спортивно-оздоровчі центри», говориться в аналітичному звіті.

Фахівці «Київ Житло-Інвест» звертають увагу також на те, що «на сьогоднішній день мінімальна вартість 1 кв. м у котеджних містечках становить 625 у.о. («Калинове містечко», Житомирський напрямок), а максимальна – 4000 у.о. («Елітний», Обухівський напрямок)».

У звіті також наголошується, що середня вартість землі в самому Києві коливається від 10 тис. 504 у.о. в Дарницькому районі до 108 тис. 63 у.о. за сотку в Печерському районі. Найбільша пропозиція спостерігається в Дарницькому районі, а найменша – в Оболонському.

При складанні звіту було проаналізовано 933 земельні ділянки, виставлені на продаж (з них 361 ділянка - по Києву і 572 - по Київській області). Проаналізовано 76 котеджних містечок у Київській області.

Довідка УНІАН. ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Київ Житло-Інвест» була заснована в 2001 році. Основні напрями діяльності: проектування, будівництво елітних житлових і офісних комплексів, інвестиції в будівництво, управління проектами, експлуатація житла. Загальна площа проектів компанії – понад 215 тис. кв. м. Основні проекти: житловий комплекс «Введенський», житлово-офісний комплекс «Ботанік тауерз».

У серпні 2006 року містобудівною радою м. Києва були затверджені проекти будівництва житлово-офісного комплексу бізнес-класу по вулиці Сергія Струтинського (орієнтовна дата початку будівництва – I квартал 2007 року), а також житлового будинку економ-класу на перетині вулиць Юрія Шумського і Березняківської (орієнтовна дата початку будівництва – I квартал 2007 року).

У розробці також перебуває проект будівництва житлового будинку «Емпаїр тауер» по вулиці Старонаводницькій (орієнтовний початок будівництва – 2007 рік).

Компанія є членом Української будівельної асоціації.