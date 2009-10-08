Ющенко встигне розпитати начальника Генштабу про армію до відставки

Ющенко завтра заслухає начальника Генштабу ЗСУ Кириченка щодо стану справ в армії

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО заслухає начальника Генерального штабу Збройних сил України Сергія КИРИЧЕНКА щодо стану справ в українській армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, відповідаючи на запитання, чи прийняв Президент відставку С.КИРИЧЕНКА.

Вона нагадала, що завтра Президент України візьме участь у тактичних навчаннях Військово-морських сил України в Криму.

«Верховний головнокомандувач прийматиме рапорт керівника Генерального штабу про боєздатність армії, і далі будемо слідкувати за новинами», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Як повідомляли деякі ЗМІ, зранку 5 жовтня на нараді начальник Генштабу С.КИРИЧЕНКО нібито оголосив про свою відставку через стан здоров’я.

Але у прес-службі Генерального штабу ЗСУ заявили, що інформація про нібито відставку С.КИРИЧЕНКА не відповідає дійсності.

Водночас у Генштабі зауважили, що “подальші дії в цьому відношенні залежать від результатів медичного обстеження”, яке нині проходить начальник Генштабу.

Сам же С. КИРИЧЕНКО фактично підтвердив газеті "Комерсант-Україна" намір піти з посади: "Є час, коли вступають на посаду, а є час, коли її залишають. Не буває нічого вічного. Все відбувається в рамках проблем і життєвих обставин". Він додав, що причина рішення залишити посаду - стан здоров`я.

Тим часом, за інформацією того ж "Комерсанта-Україна", Сергій Кириченко розглядається Секретаріатом Президента як один з двох вірогідних кандидатів на вакантну посаду міністра оборони. Другий - голова Державної прикордонної служби Микола Литвин. Джерела Ъ стверджують, що Віктор Ющенко обговорював призначення з його братом – спікером парламенту Володимиром Литвиним, проте той запропонував президентові зробити інший вибір.