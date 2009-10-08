Укртранснафта дала азербайджанську нафту на Кременчуцький НПЗ

ВАТ «Укртранснафта» почало постачання легкої каспійської нафти азербайджанського походження системою «Придніпровські магістральні нафтопроводи» у реверсному напрямі (з Одеси до Кременчука) на ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.).

Про це повідомив голова правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Відучора «Укртранснафта» почала транспортування Придніпровськими магістральними нафтопроводами світлої нафти сорту Azeri Light на державний нафтопереробний завод, найбільший завод - Кременчуцький НПЗ», - сказав він.

За його словами, реалізація даного проекту проводиться на виконання «Програми диверсифікації джерел постачання нафти в Україну на період до 2015 року», затвердженої постановою КМУ від 8 листопада 2006 року №1572, а також указів Президента і рішень РНБО.

Як зазначив, у свою чергу, Андрій РОМАНОВСЬКИЙ - голова правління ВАТ з експорту і імпорту нафтопродуктів «Ексимнафтопродукт» (м. Одеса), яке є логістичним партнером у даному проекті, «початок прокачування легкої нафти на Кременчуцький НПЗ є дуже важливим не лише для безпосередньо заводу, це важливим є і для України. І я дуже радий, що наше підприємство змогло взяти участь у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну».

Як зазначив голова правління ЗАТ «Укртатнафта» Павло ОВЧАРЕНКО, його компанія уклала довгостроковий контракт із Державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR, State Oil Company of Azerbaijan Republic) на постачання нафти в обсязі не менш як 240 тис. тонн на місяць.

«Два роки нафтової блокади, в якій перебував завод, з боку російських транспортних і нафтових компаній, сьогодні були перервані. Сьогодні о п`ятій ранку нафта була поставлена на завод, і вже у вигляді готових нафтопродуктів сьогодні вона відвантажується споживачам», - сказав він.

При цьому П.ОВЧАРЕНКО додав, що «те постачання, яке на сьогодні ведеться, - це максимально оптимальне постачання для «Укртатнафти», яке дасть можливість переробляти до 500-560 тис. тонн на місяць, або 6 млн. тонн на рік і, що найголовніше, виробляти продукт: по бензинах - відповідний стандартам «Євро-3», а по дизельному пальному - стандартам «Євро-4».

За словами П.ОВЧАРЕНКА, нафта, що поставляється зараз на завод, є низько-сірчистою і, з урахуванням проведеної модернізації дозволяє заводу випускати нафтопродукти, що відповідають європейським стандартам.

Також П.ОВЧАРЕНКО додав, що у жовтні «Укртатнафта» має намір переробити 420 тис. тонн нафти (240 тис. тонн - азербайджанської, 80 тис. тонн - казахської і близько 80 тис. тонн - української).

За його словами, в листопаді компанія також планує поставити 240 тис. тонн азербайджанської нафти.

Нагадаємо, з жовтня 2007 року ВАТ «Укртранснафта» не здійснює транспортування російської нафти сорту Urals на Кременчуцький НПЗ через відмову російської сторони поставляти сировину для переробки на заводі.

З іншого боку, використання системи Придніпровських магістральних нафтопроводів винятково в традиційному південному напрямі, як це пропонує Одеський НПЗ, є економічно неефективним для ВАТ «Укртранснафта», оскільки завантаження нафтопроводу не перевищує 15%.

За таких умов головним завданням ВАТ «Укртранснафта» як оператора магістральної системи нафтопроводів України є створення умов для максимального забезпечення постачань нафти на вітчизняні нафтопереробні потужності.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртранснафта» є оператором системи нафтопроводів України, 100% її акцій належать НАК «Нафтогаз України».

ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ Полтавська область) було створене в 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатанфта» є НАК «Нафтогаз України», ВАТ «Татнефть» (РФ) і ТОВ «Корсан».