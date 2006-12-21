У Донецькій області затримали людожерів

У м. Макіївка (Донецька обл.) міліція і прокуратура встановила факт вбивства і канібалізму. Як повідомляє сьогодні центр у зв`язках з громадськістю УМВС України в Донецькій обл. винні (жінка і чоловік) у скоєнні вбивства, затримані.

Як повідомили в центрі, по вул. Рєпіна в Макіївці перехожі в каналізаційному люку помітили останки чоловічого тіла. Прибула на місце оперативна група слідчих дістала з колодязя частини чоловічого тіла: голову, ноги, фрагменти тулуба.

Як розповів в.о.начальника відділу кримінального розшуку Макіївського ГУ Ігор Нестеренко, в результаті проведених оперативно-розшукових робіт, співробітники правоохоронних органів встановили, що до вбивства причетні жінка і її співмешканець одного з сусідніх будинків..

Під час затримання підозрюваних, останні зізналися в скоєнні злочину. За словами чоловіка, того вечора чоловіки випивали; що було причиною сварки і бійки, підозрюваний не пам`ятає. За його ж словами, коли зрозумів, що гість помер, вирішили зі співмешканкою розрубати людське тіло і скласти м`ясо в холодильник для подальшого вживання.

РБК