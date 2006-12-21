Янукович приготував вимоги Ющенку від імені губернаторів

Рада розвитку регіонів, яка проходила сьогодні у Києві, підготувала Подання Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ з пропозицією прискорити уведення в дію Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” і, таким чином, усунути всі перешкоди до затвердження місцевих бюджетів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.

Представники регіонів вважають, що у зв’язку із зволіканням прийняття такого важливого для держави рішення фактично заблоковане формування і затвердження показників місцевих бюджетів. Окрім цього, місцеві органи влади не мають можливості визначити обсяги фінансування у наступному році регіональних та місцевих програм соціально-економічного розвитку. І найболючіше питання – це потреба регіонів у субвенції на компенсацію зростаючих цін на енергоносії, яка має перераховуватись саме із державного бюджету, йдеться у Поданні.

Рада регіонів наголосила на необхідності подальшого вдосконалення міжбюджетних відносин і створення умов для більшої фінансової самодостатності регіонів. Для цього, за даними прес-служби Мінфіну, ухвалено рішення створити робочу групу із підготовки пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу, зокрема, в частині удосконалення розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами. Голови областей вважають за необхідне, щоб порядок формування проектів державного та місцевих бюджетів розпочинався з базового рівня – тобто, з найменшої територіальної одиниці – вже з нового року. До формування бюджетів мають бути також залучені обласні та міські ради, державні адміністрації та відповідні наукові установи, щоб забезпечити комплексний та виважений підхід до формування головних кошторисів і держави в цілому, і територіальних одиниць.

Заступник голови Ради регіонів, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ додав, що уряд також за підсумками І кварталу ініціюватиме законодавче рішення, яке дозволить, в разі перевиконання місцевими бюджетами прогнозних надходжень до державного бюджету, залишати 50% від суми перевиконання у місцевих бюджетах.

На засіданні Ради регіонів було ухвалене рішення вжити необхідних заходів, щоб місцеві бюджети всіх рівнів були ухвалені в терміни, визначені Бюджетним кодексом.

Зокрема, голова Полтавської обласної ради Олександр УДОВИЧЕНКО заявив, що у представників регіонів є всі підстави вимагати підписання державного бюджету, оскільки те збільшення соціальних видатків, яке в ньому закладене, очікують всі громадяни України.

На період до набрання чинності закону про держбюджет-2007 видатки місцевих бюджетів, за рішенням Ради, будуть здійснюватись з урахуванням відповідних норм Бюджетного кодексу. Тобто, у обсягах видатків минулого року за напрямками, які передбачені водночас держбюджетом-2006 і держбюджетом-2007, прийнятим Верховною Радою України.

При цьому, фінансування видатків на зарплату, стипендії, забезпечення продуктів харчування, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, оплату комунальних послуг і енергоносіїв та соціальний захист населення має бути першочерговим, натомість, обмежене виділення асигнувань на капітальні видатки та витрати не першочергового характеру.

Голова Ради регіонів, прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ наголосив, що до набрання чинності закону про держбюджет-2007 видатки з місцевих бюджетів мають здійснюватися із застосуванням жорсткого режиму економії з помісячним розписом.