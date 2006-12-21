Порошенко заявляє про складнощі із законопроектом про місцеві податки

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності, член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заявляє про складнощі щодо розгляду законопроекту про оподаткування місцевими податками і зборами з метою підготовки відповідного розділу проекту Податкового кодексу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі П.ПОРОШЕНКА, про це він сказав сьогодні під час комітетських слухань, що проводились спільно з Асоціацією міст України.

„Ми маємо почути голос кожного міста, кожного населеного пункту. Ми маємо зважити і врахувати побажання всіх органів місцевого самоврядування і знайти золоту середину з побажаннями представників бізнесу”, - сказав він.

Представники місцевих органів самоврядування, що виступали під час комітетських слухань, зазначили важливість і необхідність змін, що запропоновані законопроектом.

Голова парламентського комітету зазначив, що необхідно особливу увагу приділяти обговоренню законопроекту з представниками місцевого самоврядування та бізнесу, аби не пропустити жодної помилки, що призведе до конфронтації в залі парламенту.

„Без цього ми не сформуємо фінансову базу місцевого самоврядування”, - зазначив П.ПОРОШЕНКО.