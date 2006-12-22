Верховна Рада змінила митні ставки на спирт коньячний

Верховна Рада України ухвалила Закон України „Про внесення змін до Митного тарифу України (щодо митних ставок на спирт коньячний)”.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 252 із 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Закон встановлює зменшення ставок ввізного мита та встановлення нульових ставок акцизного збору на товар, що належить до виноматеріалів, окремих видів виноградного сусла, вин білих. При цьому не вважатимуться платниками збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства суб`єкти підприємницької діяльності, які реалізують у оптовій торговельній мережі алкогольні напої та пиво та виключено з об’єкту оподаткування збором виручку, одержувану від реалізації у оптовій торговельній мережі алкогольних напоїв та пива. Натомість буде збільшено ставку збору з 1 відсотка до 1,4 відсотка від об`єкта оподаткування.

Цим законом внесено зміни до Митного тарифу України, затвердженого Законом України „Про Митний тариф України” та у закони України „Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої”, „Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства”.