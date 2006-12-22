Європейські міністри сперечалися про рибу 36 годин

Після напружених переговорів, які тривали 36 годин, Європейський Союз узгодив регуляції щодо вилову риби на наступний рік.

Вони не враховують порад науковців, які вважають, що значно суворіші заходи потрібні для збереження популяції риби.

Дві найголовніші квоти стосуються анчоусів і тріски.

Європейська Комісія сподівалася на зменшення на 25 відсотків обсягів вилову тріски і мораторій на півроку на вилов анчоусів.

Угоду, якої досягли в Брюсселі, британські міністри назвали справедливою, але вона неодмінно розчарує британських рибалок, які сподівались, що не буде обмежена кількість вилову чи кількість днів, які вони можуть проводити в морі.

Після кількагодинних переговорів, офіційні представники ЄС погодились на зменшення на 14 відсотків вилову тріски у північному морі, а також зменшити кількість днів в морі на 7 або 10 відсотків в залежності від розміру сітей.

Для інших популярних видів риб - креветок, макрелі, - збільшили квоти. Науковці твердять, що більшість видів опинились на межі вимирання після років надмірного рибальства і вимагають повної заборони на вилов тріски у північному морі.

ВВС