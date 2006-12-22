З понеділка погода різко погіршиться

Завтра в Україні очікується хмарна погода. У західних, північних областях та у Криму місцями невеликі опади, на решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах, місцями у східних областях і південній частині 2-7° морозу; вдень 1-6° тепла, в Карпатах 0-5° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

24-25 грудня - хмарно з проясненнями. 24 грудня без істотних опадів, вдень на Лівобережжі невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східній частині та в Криму місцями до 5° морозу; вдень 2-7° тепла. 25 грудня погода погіршиться: невеликий мокрий сніг та дощ (у східній частині помірні опади, хуртовина), місцями пориви вітру 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла, на крайньому півдні країни та Закарпатті до 8° тепла, в північній частині у другій половині дня зниження температури до 1-6° морозу.

26 грудня у більшості областей очікується невеликий, у східних областях помірний сніг; температура вночі 2-8° морозу, вдень 1-6° морозу; на сході країни та в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу; на півдні Криму протягом доби від 4° морозу до 1° тепла. 27 грудня - без істотних опадів, лише на крайньому півдні невеликий сніг; температура вночі 4-10 морозу, на сході і в Карпатах до 15° морозу, вдень 2-8° морозу. 26 грудня в Україні, окрім західних областей, 27 грудня у східній частині місцями пориви вітру 15-22 м/с.

У Києві та області у суботу очікується хмарна погода. Місцями невеликі опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 3-5°; по області вночі 0-4° тепла, вдень 1-6°.

24-25 грудня - хмарно з проясненнями. 24 грудня без істотних опадів; вітер північно-західний, 7-12 м/с; температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла. 25 грудня погода погіршиться: невеликий мокрий сніг та дощ, місцями пориви вітру 15-20 м/с; температура 0-5° тепла зі зниженням в другій половині дня до 1-6° морозу.

26-27 грудня. 26 грудня невеликий сніг (вдень місцями), 27 грудня без істотних опадів. Температура вночі 26 грудня 2-7° морозу, 27 грудня 4-10° морозу; вдень 1-6° морозу. 26 грудня місцями пориви вітру 15-20 м/с.