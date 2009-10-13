Вибух у Дніпропетровську: загинув відомий бізнесмен (фото)

Сьогодні в Дніпропетровську, за адресою: вул. Харківська, 4а, стався вибух. Загинула одна людина.

Причиною вибуху газу, який стався близько 9-ї години ранку, став наїзд вантажного автомобіля КамАЗ на газопровід низького тиску. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВАТ «Дніпрогаз», зазначивши, що через пошкодження газової труби біля будинку № 4 по вул. Харківській відбувся вибух. У цей момент біля будинку знаходився чоловік, який загинув на місці.

На місці події працюють бригади служби аварійно-відновних робіт МНС і ВАТ «Дніпрогаз», йде перевірка газопроводів, що пролягають поблизу. Ведеться розслідування.

Подача газу в цьому районі припинена до остаточного з`ясування обставин події.

Як повідомляє дніпропетровське агентство ІА "Новий міст", за попередньою версією, причиною вибуху став замах на відомого дніпропетровського бізнесмена В’ячеслава БРАГІНСЬКОГО.

Офіційно у дніпропетровській міліції УНІАН не повідомили ніяких подробиць, проте сам факт того, що «якийсь вибух був», підтвердили.

У прес-службі МНС України також заявили, що на даний момент очікують на офіційну інформацію від регіонального управління.

Як повідомляє ІА «Новий міст»,вибух прогримів напроти нічного клубу «Лабіринт» неподалік від будинку В.БРАГІНСЬКОГО.

В.БРАГІНСЬКИЙ обіймав посаду генерального директора Міжнародної будівельної компанії «Україна-Канада». За інформацією інформагентства, МБК «Україна-Канада» займалася будівництвом житлового комплексу «Олімпік-2», в якому мали одержати житло 170 дніпропетровських сімей, що постраждали від вибуху на Мандриківській, 127, два роки тому.

Фото УНІАН