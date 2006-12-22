Янукович хоче грати з RosUkrEnergo і Газпромом за правилами

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив розробити і підписати Меморандум щодо врегулювання принципів формульного підходу до визначення ціни на газ і про взаємні гарантії між урядом України, ВАТ "Газпромом" і компанією RosUkrEnergo AG (Швейцарія).

Як повідомили УНІАН в прес-службі Кабінету Міністрів, відповідне доручення прем`єр зробив за підсумками сьогоднішньої зустрічі з енергетичним блоком уряду, представниками ВАТ «Газпром», а також компанії RosUkrEnergo AG.

Під час зустрічі прем`єр-міністр підкреслив, що правила гри на газовому ринку мають бути зрозумілими для всіх учасників ринку, а контрактна база газових угод прозорою як для України, так і для міжнародного економічного співтовариства.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що проблема газопостачання була проблемою попередніх урядів, і лише нинішньому складу Кабміну вдалося добитися прогресу в газових переговорах з російською стороною.

"Я розраховую, що і сьогодні ми зробимо важливий крок в забезпеченні стабільності, прогнозованості і прозорості у сфері енергетичної співпраці", - зазначив прем`єр.

В ході зустрічі було презентовано інвестиційний план і план розвитку компанії RosUkrEnergo.

У зустрічі з прем`єр-міністром брали участь виконавчий директор RosUkrEnergo - член правління ВАТ «Газпром» Костянтин ЧУЙЧЕНКО, співвласник компанії RosUkrEnergo AG Дмитро ФІРТАШ, представник менеджменту RosUkrEnergo AG Олег ПАЛЬЧИКОВ, з української сторони - віце-прем`єр з питань ТЕК Андрій КЛЮЄВ, голова правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігор ВОРОНІН, голова правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ШЕЛУДЧЕНКО.