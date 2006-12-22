Міністерства культури України та Росії підписали угоду

Міністерство культури і туризму України та Міністерство культури та масових комунікацій Російської Федерації підписали угоду про співробітництво в галузі культури.

Як передає кореспондент УНІАН, угоду підписали міністр культури і туризму України Юрій БОГУЦЬКИЙ та міністр культури і масових комунікацій Російської Федерації Олександр СОКОЛОВ.

Доцільність укладення цієї угоди викликана необхідністю створення сприятливих умов для розвитку культурного співробітництва між країнами.

Укладення угоди сприятиме розширенню нормативно-правової бази для встановлення прямих зв’язків між творчими колективами та активізації співпраці у сфері культури між Україною та Росією.

Співробітництво в рамках угоди передбачає створення сприятливих умов для розвитку співпраці в галузі музики, театру, кінематографії, образотворчого мистецтва, бібліотечної та музейної справи, охорони об’єктів історико-культурної спадщини, народних промислів, декоративно-прикладного, самодіяльного, естрадного та циркового мистецтва, а також в інших видах діяльності у сфері культури і мистецтв.

Угода набуває чинності з дати підписання і діятиме протягом 5 років.