Путін: немає жодних підстав для перегляду газових домовленостей

Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що російська сторона не має жодних підстав для перегляду газових домовленостей з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ після закінчення засідання Українсько-російської міждержавної комісії.

В.ПУТІН сказав, що у Росії з Україною укладені довгострокові контракти на поставки газу. За його словами, Росія завжди забезпечувала, забезпечує і забезпечуватиме Україну газом. Зокрема, вона готова забезпечувати транзитні поставки газу з Туркменістану.

«Ми не бачимо підстав для перегляду договорів», - сказав В.ПУТІН.

Президент Росії додав, що Росія готова на ринкових принципах співпрацювати з Україною в газовій сфері і в разі, якщо виникне така необхідність, збільшити обсяги поставок газу до України.

У свою чергу, Президент України В.ЮЩЕНКО відзначив, що під час зустрічі з В.ПУТІНИМ обговорювалися перспективи взаємовідносин в енергетичній сфері, зокрема поставок і транзиту газу до України.

Водночас, за його словами, «в техніку питання ми не вникали».

За словами В.ЮЩЕНКА, «це не питання для обговорення президентів».