Уряд розпочав підготовку до виконання Держбюджету-2007

Кабінет Міністрів України розпочав підготовку до виконання Державного бюджету України на 2007 рік. Про це повідомляє прес-служба уряду.

В прес-службі нагадали, що зранку 22 грудня 2006 року у Президента України Віктора ЮЩЕНКА відбулась нарада з приводу підписання Закону «Про Державний бюджет України на 2007 рік», в якій взяли участь прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ та заступник керівника Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК.

На цій нараді було погоджено основні орієнтири і терміни підвищення соціальних стандартів у 2007 році.

“Президент і уряд взяли за основу домовленості логіку, яка полягає у безумовному підвищенні соціальних стандартів на основі і за результатами економічного зростання. Тобто підвищення, гарантованого реальними фінансовими ресурсами і не знецінюваного інфляцією – говориться у повідомлені прес-служби. - Таким чином було досягнуто домовленості щодо поетапного підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати і мінімальної пенсії починаючи з 1 квітня 2007 року, тобто, за результатами соціально-економічного розвитку країни у першому кварталі”.

В прес-службі повідомили, що за підсумками наради, у присутності її учасників, Президент України підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».

Невдовзі по тому, на виконання домовленостей з Президентом України, парламентська антикризова коаліція ініціювала прийняття Верховною Радою України постанови «Про перегляд прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2007 році» щодо поетапного – з 1 квітня, 1 жовтня і 1 грудня - збільшення розмірів мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії.

Прес-служба також повідомила, що за оцінками уряду, для забезпечення виконання постанови ВРУ необхідно буде додатково отримати біля 2,2 млрд. грн. доходів держбюджету.

Таким чином у зв’язку з підписанням Президентом Закону про Держбюджет, до 31 грудня 2006 року місцеві органи влади мають затвердити місцеві бюджети, а міністерства й відомства – нормативні документи, необхідні для виконання Державного бюджету з 1 січня 2007 року відповідно до бюджетного розпису, в автоматичному режимі.

Як повідомляв УНІАН, парламент своєю постановою «Про перегляд прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2007 році» зобов’язав уряд внести проект закону щодо підвищення з 1 квітня 2007 року прожиткового мінімуму до 397 грн., а з 1 жовтня – до 406 гривень, а також проект закону, відповідно до якого мінімальна заробітна плата з 1 травня буде збільшена до 420 грн., з 1 серпня – до 430 грн., а з 1 грудня – до 460 грн.