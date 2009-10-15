У Кіровоградській області загальний борг із зарплати - 38 мільйонів

Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах Кіровоградській області станом на 1 жовтня 2009 року становить 38 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час наради за участі голови ОДА повідомила начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації Галина ПАСТУХ.

За її словами, 24 млн. грн. боргу припадає на економічно неактивні підприємства, ще 10 млн. грн. – на підприємства-банкрути. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становить 50,5 млн. грн.

«Станом на початок жовтня 5,7 тис. жителів області вчасно не отримали винагороду за свою працю. Середня сума невиплачених кожному працівникові коштів – близько 4,7 тис. грн.», зазначила Г.ПАСТУХ.

Вона повідомила, що найбільш критична ситуація з невиплатами зарплат склалася в містах обласного підпорядкування. За її словами, на м. Олександрія припадає 65% боргу, на м. Кіровоград – 28%, на м. Світловодськ – більше 3%, на райони – 2,4%.

«У розрізі галузей найбільша сума заборгованості на підприємствах промисловості – більш як 30 млн. грн. Понад 4 млн. грн. винні комунальні служби, ще 2,4 млн. грн. – у підприємств державної форми власності», - наголосила Г.ПАСТУХ.