У Неаполі застрелили громадянина України

У Святвечір на одному з неаполітанських різдвяних базарів убито громадянина України, 52-річного Олександра Кебу, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство «Ansa».

За його інформацією, злочин стався на одному з ринків поблизу центрального вокзалу, куди О.Кеба прийшов разом з дружиною.

Злочинці відкрили по ньому вогонь з пістолетів, під`їхавши на моторолері, а по тому миттю зникли. Коли прибули лікарі “швидкої допомоги", українець був вже мертвий.

Рівень злочинності в Неаполі останнім часом є одним з головних предметів занепокоєння італійського уряду: цієї осені було навіть створено спеціальний комітет при МВС, за діяльністю якого пильно стежить президент Джорджо НАПОЛІТАНО, який сам народився в Неаполі.