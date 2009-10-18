За шахрайство порушено кримінальну справу проти інспектора ДАІ

Органами прокуратури Львівської області за матеріалами Служби безпеки України порушено кримінальну справу про шахрайство проти інспектора ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, до УСБУ звернувся 50-річний житель Львова із заявою про неправомірні дії працівника Державтоінспекції. Було встановлено, що інспектор відділення розшуку ДАІ міста Львова та автомобільно-технічної інспекції при ГУ УМВС України у Львівській області вимагав у заявника 1,5 тис. грн. за непритягнення його сина до адміністративної відповідальності за скоєне ДТП.

Під час отримання грошей працівника Державтоінспекції було затримано співробітниками СБУ.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).