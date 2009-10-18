За шахрайство порушено кримінальну справу проти інспектора ДАІ
Повідомляє Львівське управління СБУ
Органами прокуратури Львівської області за матеріалами Служби безпеки України порушено кримінальну справу про шахрайство проти інспектора ДАІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ у Львівській області, до УСБУ звернувся 50-річний житель Львова із заявою про неправомірні дії працівника Державтоінспекції. Було встановлено, що інспектор відділення розшуку ДАІ міста Львова та автомобільно-технічної інспекції при ГУ УМВС України у Львівській області вимагав у заявника 1,5 тис. грн. за непритягнення його сина до адміністративної відповідальності за скоєне ДТП.
Під час отримання грошей працівника Державтоінспекції було затримано співробітниками СБУ.
Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).