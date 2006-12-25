Янукович: до економічного прориву залишилося три роки

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що 2009 році в Україні має відбутися економічний прорив.

Про це він сказав під час зустрічі з керівниками облдержадміністрацій, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

„Є всі підстави вважати, що економічні показники наступного року будуть кращими за цьогорічні, 2008-го – ще кращими, а у 2009 має відбутися економічний прорив”, - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

У ході зустрічі керівники облдержадміністрацій привітали прем’єр-міністра з новорічними та різдвяними святами. Зокрема, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО від імені керівників регіонів побажала В.ЯНУКОВИЧУ утримувати злагоду у суспільстві і наступного року. Характеризуючи минулий рік, керівник Київщини відзначила, що відбулося чимало зрушень на які міг піти не один рік. Серед них проведення демократичних виборів, формування коаліції в парламенті і призначення уряду, ухвалення Універсалу національної єдності.

Прем’єр-міністр погодився з думкою, що динаміка суспільних змін за останній рік значно прискорилася. За словами В.ЯНУКОВИЧА, минулий рік пройшов без соціальних потрясінь. При цьому Прем’єр-міністр відзначив, що в Україні утверджується нова політична еліта, навколо якої згуртовується суспільство.

Звертаючись до керівників областей, глава уряду наголосив на необхідності об’єднання людей. „Тоді буде стабільність в країні”, - підкреслив прем’єр.

Прем’єр-міністр побажав головам облдержадміністрацій впевненості у власних силах і попросив передати її кожній родині в своєму регіоні.