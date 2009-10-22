Голова СЗР: розвідникам довелося стати фахівцями з морського піратства

Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ переконаний, що українська розвідка є найбільш компетентним органом у боротьбі з піратством, співпрацюючи з ООН, НАТО і країнами СНД.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів в Києві.

"Українська розвідка зараз є найбільш компетентним фахівцем з піратства. Вимушено. Це не було для нас пріоритетом", - сказав М.МАЛОМУЖ.

При цьому він наголосив, що численні факти захоплення піратами суден, на борту яких перебували українські моряки, призвели до необхідності розгляду проблеми піратства на міжнародному рівні.

"У міжнародному праві фактично немає механізмів, які передбачали б ефективну боротьбу з піратством, зокрема супровід вантажів, використання зброї, розміщення зброї на бортах, створення організаційних структур (розвідувальних, бойових, структур супроводу), які дозволяли б і передбачали порядок розміщення охоронних структур на кораблях, тому що цивільні кораблі зараз не мають права розміщувати на своїх бортах озброєних представників", - сказав глава СЗР.

На думку М.МАЛОМУЖА, сьогодні необхідно на законодавчому рівні напрацювати механізм, який передбачав би дії із затримання і, можливо, знищення піратів, прописував би кримінальну відповідальність за піратство.