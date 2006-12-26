Азаров підіб`є підсумки бюджетного року

Сьогодні, 26 грудня, о 14.00 у прес-центрі Кабінету міністрів України (вул. Грушевського, 12/2, 1 під’їзд, 7 поверх) відбудеться прес-конференція першого віце-прем’єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА на тему: „Підсумки бюджетного року”. Як повідомили УНІАН у прес-службі М.АЗАРОВА, акредитація представників ЗМІ, що проводиться за тел.: 253-35-75, 253-92-20, 253-39-15, завершується о 13:00

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