Студент завдав ножових поранень 16-річній школярці

У Луцьку затримали студента одного з вищих навчальних закладів, який завдав ножових поранень 16-річній школярці.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, затриманий розповів, що з потерпілою раніше був знайомий - вони деякий час зустрічалися, а потім розійшлися. Хлопець не зміг вибачити їй цього і жорстоко помстився.

Наразі затриманий знаходиться в ІТТ Луцького міськвідділу міліції. Проти нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі до восьми років.

Правоохоронці поінформували, що інцидент стався цього тижня. Увечері дівчина йшла в гості до свого товариша, попередньо зателефонувала йому та попередила, що підходить до будинку. Коли ж минуло достатньо часу, а вона не з’явилась, товариш вирішив піти назустріч дівчині. Він знайшов її у кущах із серйозним ножовим пораненням в ділянку нирки.

Наразі дівчина перебуває в обласній дитячій лікарні.