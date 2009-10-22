МВС: раніше мати потерпілих дітей на слідство не скаржилася

Міністерство внутрішніх справ України розцінює твердження матері дітей, які постраждали від насильства, Олени ПОЛЮХОВИЧ, яка у своїй заяві Генеральному прокуророві України Олександрові МЕДВЕДЬКУ висловила недовіру слідству у справі щодо розбещення дітей, як упереджене й таке, що не відповідає дійсності.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі ДЗГ та МД МВС України.

“Наразі кримінальна справа, порушена за заявою громадянки ПОЛЮХОВИЧ, розслідується відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України, під контролем Генеральної прокуратури України”, – зазначають у МВС.

Також міліція повідомляє, що “заявниця жодного разу, за весь час розслідування зазначеної кримінальної справи не повідомляла про те, що на неї чиниться тиск з боку слідства” і про недовіру слідчому. “О.ПОЛЮХОВИЧ до цього часу не висловлювала ні слідчим, ні їхнім керівникам жодних претензій щодо об’єктивності розслідування цієї кримінальної справи”, – йдеться у повідомленні МВС.

Довідка. За повідомленнями ЗМІ, О.ПОЛЮХОВИЧ звернулася до Генерального прокурора О.МЕДВЕДЬКА з проханням порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА за розголошення таємниці усиновлення нею дітей (ст. 168 Кримінального кодекса України).

У заяві на ім’я О.МЕДВЕДЬКА вона зазначала, що міністр розкрив таємницю усиновлення дітей нею і її чоловіком Дмитром ПОЛЮХОВИЧЕМ, коментуючи розслідування справи про розбещення дітей.

Також О.ПОЛЮХОВИЧ висловила сумнів у спроможності МВС об’єктивно розслідувати цю справу і висловилася за негайну передачу розслідування справи Генпрокуратурі від МВС.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня керівник МВС Юрій ЛУЦЕНКО звинуватив адвоката постраждалої Олени ПОЛЮХОВИЧ у тому, що він нібито вимагав хабара у народного депутата від БЮТ Руслана БОГДАНА.

У свою чергу, адвокат постраждалої Андрій ЦИГАНКОВ спростував цю заяву міністра внутрішніх справ.

Ще один адвокат, який захищає інтереси матері постраждалих від насильства дітей, В.КОНОВАЛОВ заявив про безпрецедентний тиск на нього з боку органів Міністерства внутрішніх справ України.

22 жовтня міністр внутрішніх справ України пообіцяв, що найближчим часом слідчі органів внутрішніх справ порушать кримінальну справу про вимагання адвокатами матері постраждалих від насильства дітей 2 млн. дол.

Раніше, 13 жовтня, народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розтління неповнолітніх в МДЦ “Артек”.

У свою чергу, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня повідомив, що ще у квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона інколи дозволяла йому брати їх із собою на відпочинок, зокрема до «Артека». Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям.

Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько й інші невстановлені поки що особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розбещення.