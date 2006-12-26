Собівартість житла в Києві - $600 за квадратний метр

Собівартість житла в Києві становить 3,2-3,3 тис. грн. за один кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектури та ЖКГ Володимир РИБАК сьогодні під час інтернет-конференції на Урядовому порталі.

За його словами, така вартість нерухомості в Києві економічно обгрунтована. Хоча «на ринку такої ціни немає, вона набагато вища», - уточнив В.РИБАК.

Нормалізувати ситуацію на ринку житла, на думку міністра, можна буде тоді, коли у інвесторів "буде впевненість, що закони змінюватися не будуть".

В.РИБАК повідомив, що для збільшення обсягів будівництва, без чого неможливе зниження цін на нерухомість, залучатимуться як іноземні, так і внутрішні інвестори. При цьому він відзначив, що обвалу цін, яке прогнозують багато аналітиків, чекати не варто.

Довідка УНІАН. У Києві в 2006 році заплановано побудувати 1 млн. 250 тис. кв. м житла, з яких близько 120 тис. бути надано «черговикам» безплатно.

За 9 місяців 2006 р. в Києві введено в експлуатацію 896,9 тис. кв. м житлової площі в багатоповерхових житлових будинках і будинках малоповерхової і котеджної забудови. Це становить майже 70% річної програми і на 5,5% більше, порівняно з аналогічним періодом 2005 р.

На кінець серпня 2006 р. 1 кв. м нового житла в Києві виставлявся на продаж в середньому по 9 тис. 81 грн., порівняно з 8 тис. 107 грн. на початку січня.

Наприкінці листопада ціна 1 кв. м нежитлових приміщень в новобудовах Києва становила 3 тис. 169 дол. З червня по листопад 2006 р. вона збільшилася в середньому на 17,33%.