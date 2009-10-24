СБУ перетрусить банківські рахунки голови Вищого адмінсуду - ЗМІ

Служба безпеки України надіслала до Національного банку України лист про необхідність перевірки всіх банківських рахунків і депозитних скриньок, відкритих в українських фінансових установах на ім`я голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА.

Про це пише тижневик «Дзеркало тижня», посилаючись на свої джерела.

Перевірка рахунків О.ПАСЕНЮКА, імовірно, пройде в рамках оперативної справи, порушеної на підставі свідчень екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА.

За інформацією «ДТ», окрім голови Вищого адмінсуду, в оперативній справі фігурує екс-заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН, голови Івано-Франківського і Львівського окружних адміністративних судів, а також інших окружних і апеляційних судів України, суддя Львівського апеляційного адміністративного суду В’ячеслав ЛЮБАШЕВСЬКИЙ.

Крім того, І.ЗВАРИЧ повідомив слідство, що за призначення співробітників у Львівському апеляційному адміністративному суді тільки своєму керівництву він передавав суму, еквівалентну 150 тис. дол., інформує джерело видання.

У свою чергу, О.ПАСЕНЮК у коментарі для «Дзеркала тижня» заявив, що звинувачення керівництва ВАСУ в причетності до корупції є спробою тиску на судову систему напередодні президентських виборів.

«Повідомлення щодо розслідування справи екс-судді І.ЗВАРИЧА, поширене засобами масової інформації - а саме: згадка про мою причетність до справи, - не є об`єктивним, і розглядається мною як чергова спроба підірвати довіру до системи адміністративних судів напередодні президентських виборів, оскільки саме до компетенції адмінсудів входить розв’язання виборчих спорів», - упевнений О.ПАСЕНЮК.

При цьому, на думку судді, направлену проти нього інформаційну кампанію в ЗМІ замовила одна з українських політичних сил, яка має вплив на Генпрокуратуру.

Крім того, О.ПАСЕНЮК нагадав, що розголошення обставин справи І.ЗВАРИЧА є порушенням презумпції невинності і таємниці слідства.

«Із законодавчої і моральної точок зору просочування інформації до остаточного завершення розслідування кримінальної справи неприпустиме. Це суперечить принципам презумпції невинності і таємниці слідства, і може не тільки негативно позначитися на репутації непричетних до справи осіб, але й вплинути на об`єктивність і неупередженість самого розслідування», - заявив суддя.