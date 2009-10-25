На з’їзді СПУ помер секретар політради партії
13:18, 25 жовтня 2009Суспільство
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Михайлу Мельничуку був 61 рік
|Михайло Мельничук. Фото 2007 р.
Як передає кореспондент УНІАН, після приїзду швидкої лікарі поставили М.МЕЛЬНИЧУКУ крапельницю, але врятувати його не вдалося.
Як повідомляв УНІАН, під час з’їзду СПУ раптово стало зле одному з членів президії М.МЕЛЬНИЧУКУ. Він знепритомнів. Учасники з’їзду викликали швидку допомогу.
Довідка УНІАН. М.МЕЛЬНИЧУК, 1948 року народження, член СПУ з 1997 року. Був народним депутатом України від фракції СПУ.
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