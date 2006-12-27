У Донецькій області за одержання хабара затримали мера

У Донецькій області за одержання хабара затримано мера одного з міст.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив начальник Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області полковник міліції Олег МОРГУНОВ.

Він також повідомив, що за фактом отримання хабара мером прокуратурою області порушено кримінальну справу.

О.МОРГУНОВ не став називати прізвище мера і місто, нагадавши, що "є таємниця слідства". Проте він зазначив, що це мер "одного з міст районного підпорядкування, чисельність населення якого становить близько 50 тис. осіб".

За словами О.МОРГУНОВА, "суми хабарів ще додатково встановлюватимуться". При цьому він уточнив, що мер одержав хабар від підприємця за сприяння у відкритті торгової точки, і що, "швидше за все, це не єдиний епізод у злочинній діяльності фігуранта".

Начальник УДСБЕЗ також поінформував, що впродовж останніх 6-7 місяців від жителів надходили відомості на затриманого мера.

"Можу сказати, що впродовж 6-7 місяців до служби БЕЗ від громадян міста неодноразово надходили відомості як анонімні, так і у вигляді заяв, про те, що даний мер сприяє в місті не підйому авторитету адміністрації, а навпаки - дискредитував ці органи", - зауважив О.МОРГУНОВ.