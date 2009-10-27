Військових на Заході України перевели на «часничну дієту»

У військах Західного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України проходяться профілактичні заходи з метою недопущення захворюваності особового складу на грип. У комплексі антигрипових заходів – введення в щоденний раціон харчування цибулі та часнику.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ЗахОК Олександр ПОРОНЮК.

За його словами, враховуючи ускладнення епідеміологічної ситуації, яка склалася в зоні відповідальності, командувачем військ Західного оперативного командування генерал-лейтенантом Михайлом КУЦИНИМ видано розпорядження щодо проведення у підпорядкованих військових частинах та установах профілактичних заходів з недопущення захворювань особового складу на грип.

У рекомендованому посадовим особам комплексі заходів з попередження та недопущення розповсюдження захворювання серед особового складу, зокрема, «не допускати фактів переохолодження військовослужбовців. Стежити за тим, щоб військовослужбовці під час виконання службових обов’язків на відкритій території дотримувалися встановленої зимової форми одягу. В обов’язковому порядку ввести в щоденний раціон харчування строковиків як профілактичний засіб цибулю та часник».