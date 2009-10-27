ЦВК оприлюднила декларації про доходи кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія оприлюднила декларації про доходи зареєстрованих кандидатів в президенти України.

Згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, кандидат у президенти Арсеній ЯЦЕНЮК за 2008 рік заробив 999 тис. 931 грн. Однак заробітна плата становила лише 23,34% доходу (233 тис. 343 грн.), найбільший дохід кандидату в президенти принесли дивіденди, проценти та роялті – 700 тис. 533 грн. Крім того А.ЯЦЕНЮК у минулому році отримав 41 тис. 144 грн. матеріальної допомоги та 24 тис. 911 грн. від наукової, викладацької та творчої діяльності. Члени сім’ї А.ЯЦЕНЮКА у 2008 році отримали 532 тис. 267 грн. доходу. Також кандидат в президенти, згідно з декларацією, має земельну длянку площею 3012 кв. м, житловий будинок – 298,3 кв. м, квартиру – 342,9 кв. м, дачний будинок – 114,5 кв. м та гараж – 45 кв. м. Члени родини А.ЯЦЕНЮКА користуються двома автомобілями – "Шкода" і "Мерседес".

У свою чергу лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО задекларував 236 тис. 81 грн. і 36 коп. доходів за 2008 рік. З них заробітна плата становить 201 тыс. 230 грн. 96 коп (85,24% доходів), а матеріальна допомога – 34 тис. 850 грн. 40 коп. Члени родини кандидата в президенти в 2008 році доходів не мали. П.СИМОНЕНКО є власником квартири площею 70 кв. м та гаража – 24 кв.м, родина - має квартиру площею 210 кв. м.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН у 2008 році заробив 657 тис. 337 грн. 68 коп. З них зарплата становить 242 тис. 880 грн. (36,83%) та 414 тис. 457 грн. 68 коп. – доходи від наукової праці. Родина спікера минулого року заробила 31 тис. 273 грн. 34 коп. Кандидат в президенти володіє земельною ділянкою площею 4698 кв. м та квартирою у 259,8 кв. м, родина спікера має земельний пай площею 9,56 га, житловий будинок площею 339,3 кв. м, та дачний будинок площею 277,2 кв. м. У володінні В.ЛИТВИНА також перебуває легковий автомобіль Toyota Land Cruiser (об’єм двигуна 5663 куб. см), а члени його сім’ї користуються легковим автомобілем Chrysler Pt. Cruiser (об’єм двигуна 2429 куб. см). На рахунках В.ЛИТВИНА у банках та інших фінансово-кредитних установах, згідно з декларацією, лежить 213 тис. 129 грн., 53 тис. 306 євро та 73 тис. 559 доларів США, у дружини – 321 тис. 800 грн.

Кандидат в президенти Анатолій ГРИЦЕНКО задекларував 268 тис. 659 грн. 23 коп. доходів у 2008 році. З цієї суми заробітна плата становить 220 тис. 80 грн. 45 коп. (81,92 %), пенсія – 48 тис. 018 грн, доходи від наукової, викладацької діяльності - 560 грн 78 коп. А.ГРИЦЕНКО володіє автомобілем Honda та гідроциклом Yamaha. Сума коштів на рахунках кандидата у банках й інших фінансово-кредитних установах становить 280 тис. грн. У 2008 році доходи членів родини становили 156 тис. 350 грн. Також у власності родини - земельна ділянка площею 8 720 кв. м, дві квартири на 56,2 м і 32,9 м, а також дачний будинок площею 347,4 кв. м. Сума коштів членів родини А.ГРИЦЕНКА на рахунках у банках становить 120 тис. 60 грн.

Згідно з декларацією кандидата у президенти Олега РЯБОКОНЯ, минулого року він заробив 5 919 548 гривень. 5,3 мільйона становила зарплата, ще 479 тис. 170 грн. – доходи від підприємницької діяльності, 100 тис. кандидат заробив на відчуженні цінних паперів, 19,8 тисяч – на процентах, дивідендах, роялті. Члени родини О.РЯБОКОНЯ отримали дохід 619 тис. 342 грн. О.РЯБОКОНЬ володіє земельною діянкою площею 115293 кв. м, а родина ділянкою у 17591 кв. м. У власності О.РЯБОКОНЯ та його родини житловий будинок на 790 кв. м, садовий будинок на 280 м квартира на 118 метрів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 27 жовтня, ЦВК офіційно зареєструвала сім кандидатів в президенти: О.РЯБОКОНЯ, А.ГРИЦЕНКА, А.ЯЦЕНЮКА, П.СИМОНЕНКА, В.ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА та Інну БОГОСЛОВСЬКУ.