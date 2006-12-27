Корпоративні спори віддані на розгляд господарських судів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів», ухвалений Верховною Радою 15 грудня 2006 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, законом пропонується віднести справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов`язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, до підвідомчості господарських судів.

Передбачається, що такі справи розглядатимуться господарським судом за місцезнаходженням господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.