Томенко вимагає розсекретити бюджет Києва

Народний депутат, член фракції Блоку Юлії Тимошенко Микола ТОМЕНКО заявляє, що завданням опозиції у столиці є розсекретити бюджет Києва на 2007 рік та проконтролювати його виконання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він зазначив, що сама природа бюджету Києва «є абсолютно корупційною, оскільки цілий ряд вагомих його положень не містять жодного пояснення, якими є цілі цих витрат та ким і у який спосіб вони будуть здійснюватися. Серед видатків бюджету міститься безпрецедентна кількість статей із загадковою рубрикою «Інші витрати». «Якщо в бюджетах попередніх років за такими статтями виділялися сотні тисяч гривень, що спрямовувалися на непередбачувані витрати, то зараз порядок витрат на ці статті бюджету вимірюється сотнями мільйонів гривень», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Зокрема, за його словами, стаття «Інші видатки на соціальний захист населення» фінансуватиметься в розмірі 436 млн. грн., а «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці» заплановані в обсязі майже 363 млн. грн. «Виникає підозра, що міська влада планує двічі заробити на «освоєнні» цих грошей. Спершу близькі до міської влади структури будуть купувати подарунки та продовольчі пайки для малозабезпечених киян. А потім ці пайки та кошти будуть роздаватися міською владою найбіднішим жителям міста від імені міської влади, а не усієї громади міста. Разом з тим, обсяги прямо передбачених законодавством цільових соціальних видатків, наприклад, на державну допомогу малозабезпеченим сім’ям скорочуються, порівняно з минулим роком, більш ніж на 5 млн. гривень», - наголосив народний депутат.

За словами М.ТОМЕНКА, в цілому серед видатків бюджету трапляються непоодинокі статті на зразок «Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю» (130 млн. грн.), «Інші заходи у сфері автомобільного (більш як 8 млн. грн.) та електротранспорту» (28,5 млн. грн.), «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» (понад 10 млн. грн.). На думку М.ТОМЕНКА, непрозоре формулювання цих статей видатків говорить про те, що київська влада планує створити можливості для безконтрольного витрачання коштів громади Києва.

Він відзначив, що, судячи з розмірів окремих статей видатків, міська влада готує масштабну інформаційну кампанію з порятунку іміджу мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, діяльність якого, за даними соціологічних опитувань, дві третини киян оцінюють повністю або переважно негативно. «Напевне, виходячи з цього, в проекті бюджету передбачене безпрецедентне збільшення (до 41 млн. гривень) витрат на систему комунальних ЗМІ столиці. Враховуючи зміст їх редакційної політики, це означає, що кияни з власної кишені фінансуватимуть пропаганду діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його соратників на суму, яку можна порівняти з усіма видатками міста на фізичну культуру і спорт», - зазначив М.ТОМЕНКО. Очевидно, наголосив він, турбота про власний імідж для чиновників мерії важливіший, аніж підтримка здорового способу життя серед жителів столиці. В той же час, додав депутат, зростають і видатки на утримання апарату міської ради – із 40 до 80 млн. грн.

Як заявив М.ТОМЕНКО, аналіз структури видатків проекту бюджету дає також можливість простежити недвозначний поділ на «свої» і «не свої» управління. Він нагадав, що зовсім нещодавно вщух «скандал навколо несподіваного призначення на посаду директора Київського зоологічного парку людини, яка до цього працювала керівником лазне-прального комбінату. І вже в бюджеті на наступний рік на утримання зоопарку заплановано витратити 9 млн. гривень, три мільйони з яких планується витратити на капітальне будівництво». Не виключено, припустив народний депутат, що за рахунок цих коштів реалізується ідея створення у Києві «Діснейленду» за проектом, який оприлюднив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. «І, можливо, саме через це функції розпорядника цих коштів передано Головному управлінню з питань торгівлі та побуту КМДА, яке очолює Ірена КІЛЬЧИЦЬКА. За інформацією преси, саме вона і лобіювала призначення нового керівника Київського зоопарку», - додав М.ТОМЕНКО.

Він звернув особливу увагу на те, що в наступному році, «попри гучні заяви, міська влада, очевидно, не планує виконувати своїх обіцянок щодо продажу земельних ділянок у столиці на відкритих аукціонах. Так, планований прибуток від цих аукціонів становить 630 млн. грн., що, враховуючи ринкову вартість землі у Києві, означає можливий відкритий продаж лише кількох ділянок. Подібна ситуація складається і з надходженнями до бюджету від сплати за землю, адже надходжень від цього податку протягом усього 2007 року планується отримати менше, ніж за 9 місяців року, що минає. Тому нескладно уявити, за яким критерієм київська влада буде обирати структури, які будуть платити за користування землею, а які зможуть уникнути сплати цього податку».

В цілому, відзначив М.ТОМЕНКО, «проект бюджету Києва-2007 можна поділити на дві частини: одна частина, з якою сьогодні дозволили ознайомитися депутатам Київради, буде хоча би частково контролюватися громадою. А інша, значна тіньова частина, була спеціально сформована для того, щоби полегшити зловживання при витрачанні бюджетних коштів». «При цьому завданням опозиції в Київській міській раді є «розсекретити» тіньові бюджетні статті та проконтролювати, ким, з якою метою, і в який спосіб використовуються гроші киян», - наголосив М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться позачергове пленарне засідання сесії Київради, на якому розглядатиметься проект бюджету міста на 2007 рік.