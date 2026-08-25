Археологи знайшли колодязь віком 2500 років: що було приховано в його глибинах

Ця знахідка проливає нове світло на релігійний культ, у центрі якого була жінка і який був пов’язаний із богинею Уні.

Група археологів неподалік від Болоньї в Італії, де вже 2000 років не можуть побудувати один міст, який їй вкрай необхідний, виявила ритуальний колодязь віком 2500 років, у якому знайшли бронзові статуетки, рідкісну бронзову пластину та два людські скелети. Про це пише The Daily Galaxy.

Знахідка, зроблена в стародавньому етруському місті Каїнуа, проливає нове світло на релігійний культ, у центрі якого була жінка і який був пов’язаний із богинею Уні. Дослідники вважають, що колодязь був урочисто відкритий підношеннями, а потім "закритий" людськими похованнями.

Зазначається, що знахідка розташована на околиці сучасної Болоньї, де етруски заснували місто Каїнуа на початку V століття до н. е. Колодязь розташовувався неподалік від святилища, присвяченого Уні- богині-матері, пов’язаній із жінками, шлюбом, народженням і зростанням, божеству, яке згодом увійшло до римської релігії як Юнона. Важливість цього місця зумовлена не лише його віком, а й тим, наскільки чітко його вміст відповідає вже відомим відомостям про цей конкретний етруський культ.

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Особливо примітна ця знахідка завдяки своєму збереженню. Оскільки колодязь тисячоліттями перебував під водою в середовищі з низьким вмістом кисню, бронзові предмети зберегли більшу частину свого первісного блиску, що є рідкістю для металевих артефактів такого віку.

Церемонія, гідна богині

Цікаво, що на дні колодязя археологи виявили дві фрагментовані бронзові статуетки, що зображують жінок або дівчат у вишукано прикрашених сукнях, які, ймовірно, уособлюють або високопоставлених осіб, або божественні постаті. Елізабетта Гові, археологиня з Болонського університету, яка керувала розкопками, розповіла, що подібні статуетки раніше знаходили на етруських пам’ятках, пов’язаних із культом води, але ніколи всередині самого колодязя.

Вважається, що молоді жінки залишали такі фігурки у святилищі університету як підношення, і знайдені тут статуетки, мабуть, були навмисно розбиті, що відповідає ритуальній практиці.

Поряд зі статуетками команда виявила бронзову пластину, яку Гові описала як першу у своєму роді з усіх, що коли-небудь знаходили. Її форма повторює поширені етруські керамічні візерунки, однак, за словами Гові, інших зразків із бронзи виявлено не було. У сукупності ці предмети дають змогу датувати колодязь кінцем VI або початком V століття до н. е.

Стародавня бронза розкриває силу води

Важливо, що для етрусків бронза була не лише дорогоцінною, а й мала глибоке символічне значення. Гові пояснила, що процес виробництва бронзи з міді та олова вважався регенеративним і "живим" - концепція, тісно пов’язана з уявленнями про народження і, як наслідок, із владою Уні над родючістю та зростанням. Цей символізм у поєднанні з розташуванням колодязя поруч зі святилищем богині вказує на те, що це місце використовувалося не лише для простого забирання води.

Етруски дотримувалися більш широкого культу води, і будівництво колодязів зазвичай супроводжувалося власними ритуалами. Але близькість цього колодязя до священного місця припускає, що він відігравав більш суспільну або церемоніальну роль. Гові сказала:

"Тобто колодязь виконував особливу функцію - не лише для забору води, але, очевидно, для забору води у зв’язку з церемоніями, обрядами та релігійним життям, які відбувалися неподалік у святилищі богині Уні".

Можливо, найвражаючим елементом відкриття є наявність двох скелетів - чоловічого та жіночого - знайдених у самому колодязі. Дослідники припускають, що, хоча бронзові статуетки й тарілка символізували ритуал відкриття, людські поховання можуть відповідати ритуалу закриття колодязя.

За словами Гові, попередні дані вказують на те, що ці люди не були жертвами людських жертвоприношень. Їхні особи, причини смерті та зв’язок із цим місцем поки що залишаються нез’ясованими. Спеціальне дослідження, що включає аналіз ДНК та радіовуглецеве датування, має розпочатися у вересні, і вчені сподіваються, що воно прояснить, ким були ці дві людини, та допоможе уточнити хронологічну історію колодязя.

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