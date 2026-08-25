Поставки ракет до Patriot тривають, але ми отримаємо менше, ніж у 2025-му, - Буданов

Керівник Офісу президента України додав, що поставки регулярні, але їх недостатньо, щоб протистояти темпам російських атак.

Керівник адміністрації президента України Володимира Зеленського Кирило Буданов назвав протиповітряну оборону одним із пріоритетів для Києва й просить Італію допомогти в "захисті неба та морів", повідомляє La Stampa.

Видання зазначило, що Буданов поділився, що наразі Київ потребує чотирьох речей:

"По-перше – боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Кожна перехоплена балістична ракета – це врятований будинок, школа, що залишилася цілою, люди, врятовані від смерті. Друге – це спільне виробництво: ми вже виробляємо більше половини того, що нам потрібно для ведення бойових дій, але нам потрібні нові ліцензії, технології, спільні підприємства. Це дозволило б нам не залежати від політичних циклів країн-партнерів. Третє – це передбачуване фінансування, інакше армія не може планувати операції. Вибачте, є ще й четверта річ, яка стосується не лише нас: безпека судноплавства в Чорному морі".

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На питання журналіста, чи є якісь зрушення у справі з постачанням Україні ракет до систем Patriot, він зазначив, що поставки тривають, але їх недостатньо.

"Я не називатиму цифр, бо не хочу давати перевагу ворогу чи бути некоректним щодо партнерів. Скажу лише, що у 2026 році ми отримаємо менше, ніж у 2025-му. Поставки тривають, вони регулярні, але їх недостатньо, щоб протистояти темпам російських атак", - поділився Буданов.

Він пояснив, що ракети до систем Patriot мають вирішальне значення, оскільки це єдина система озброєння, здатна ефективно нейтралізувати балістичні ракети.

При цьому, Буданов визнав, що навіть значна поставка ракет не здатна змінити хід війни, але це збільшило б ціну конфлікту для Росії:

"Для Кремля кожна балістична ракета, що досягає цілі, – це успіх, тоді як кожна збита ракета – привід для серйозних роздумів, у тому числі й економічних".

Керівник Офісу президента нагадав, що з липня Росія веде систематичну кампанію проти українських портів Одеси, Чорноморська, Південного та портів на Дунаї.

"Мета – зупинити український експорт. Це економічна війна, яка позначається на бойових діях: менше доходів для держави, а отже, менше ресурсів для армії", - зазначив Буданов.

За його словами, Росія атакує порти, з яких постачають продовольство до Африки та Близького Сходу, Україна ж наносить удари по флоту, який бомбардує її міста.

"Чорне море – це не локальна проблема. Через нього пролягають шляхи забезпечення продовольчої безпеки світу та морської безпеки Європи й Середземномор’я. Країна з морськими традиціями, така як Італія, може зрозуміти цю логіку краще за інших", - зауважив керівник Офісу президента України.

Буданов поділився, чим Італія може допомогти наразі Україні та зазначив, що співпраця може бути взаємовигідною:

"Важливо продовжувати працювати над забезпеченням боєприпасами для Samp/T. А також розглянути можливості спільного виробництва дронів: Італія має промисловість, Україна – досвід. Це партнерство зміцнило б обидві сторони. Крім того, є питання безпеки Чорного моря: захист судноплавства, авіаційно-морська оборона, страхове покриття, захист коридорів – це сфери, в яких насамперед Італія, а також Європа можуть зробити конкретний внесок, не посилюючи ризик ескалації".

Заяви Зеленського про зброю для України

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Зеленського, до України "зайшло трішки ракет Patriot". Він відмовився називати цифри й додав, що країна потрібно більше, ніж було отримано. Президент України зазначив, що за останні дні Україна також отримала низку іншої допомоги та зобовʼязань від партнерів. Зокрема оборонні пакети привезли представники Литви та Фінляндії. Окрім цього, Норвегія підтвердила фінансування України на суму в 9 млрд у 2027 році. Зеленський поділився, що від країни, яку він вирішив не називати, надійшло підтвердження щодо кількох систем ППО "Crotale" і ракет до них.

Також ми писали, що президент України зазначив, що країна отримала від Британії та Франції політичне рішення щодо виробництва далекобійних ракет SCALP. Після отримання позитивного рішення, за словами президента, мають зустрітися технічні команди, які займуться складанням календаря виробництва. Окрім цього, Зеленський додав, що за 7-10 днів буде вже графік по FREYJA, зокрема, де блокується ситуація, з якою країною або компанією не виходить домовитися.

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